Esta es ‘María’, el reemplazo de Lina Tejeiro

Tras una relación que duró tan solo tres meses con la actriz Lina Tejeiro y luego de cinco meses de haber terminado, el cantante e influencer Juan Duque confirmó hace algunas semanas que está en una nueva relación, pero en ese momento dijo que no quería exponer a su nueva pareja al escrutinio público.

“Mi amor, no es esconder, porque primero que todo yo estoy dejando saber que estoy en una relación; saqué la canción María, empecé a hablar mucho de eso, pero eso se llama salud mental. No es esconderla, es simplemente no mostrarla al ojo público, porque sería como exponer a que una o dos personas a que hablen bien o a que hablen mal, y empiecen a opinar de que ‘¿por qué le pidió el cuadre de esa manera?’, que ‘ese regalo de cumpleaños tan chichipato’. No hay necesidad, nos disfrutamos los dos y ya. Así es mejor”, confesó Duque.