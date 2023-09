"Esta increíble novela me hechizó": Dua Lipa reaccionó a Cien años de Soledad

“Esta increíble novela me hechizó. Me cautivaron los elementos fantásticos que conviven con la realidad y me encantó cómo el tiempo gira y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo”, expresó la artista, demostrando su admiración por la obra de García Márquez.

En su exploración de las páginas de “Cien años de soledad”, Dua Lipa también destacó el desafío de seguir el rastro de los numerosos personajes que pueblan las siete generaciones de la familia Buendía.

“Cierto, a veces tuve que encontrar mi camino por los muchos Aurelianos y José Arcadios que pueblan las siete generaciones de la familia Buendía. Pero perderse y sucumbir ante el dominio de la narración de Gabriel García Márquez es parte de la alegría de este cuento épico”, dijo la cantante.

“En el camino, me encontré reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los muchos significados de la soledad. Es irresistible”, concluyó la artista sobre la obra del ganador del Premio Nobel de Literatura.

La amplia gama de selecciones literarias recomendadas por Dua Lipa desde la fundación del club, incluye libros como: “Just kids” de Patti Smith, libro recomendado del mes de septiembre, según Service95, “Pachinko” de Min Jin Lee y “Shuggie bain” de Douglas Stuart.

Al igual que en cada una de sus selecciones anteriores, la inclusión de “Cien años de soledad” como una de las obras destacadas para el mes de octubre, viene acompañada de un conjunto de recursos para los miembros del club, como la guía de discusión completa y entrevistas exclusivas en el portal de Service95.