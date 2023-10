La modelo y artista argentina conocida como ‘La Joaqui’ sería la actual pareja de James Rodríguez, según reveló el programa de televisión ‘Podemos Hablar’, de Telefe, durante una entrevista con la mujer de 28 años.

Joaquinha Lerena dejó la intriga que sería el nuevo amor del futbolista colombiano, pues indicó que lo admira desde su adolescencia y lo considera como “el amor de su vida”.

“Cuando tenía 15 años, mi hermano tenía un póster de un futbolista y yo decía: ¡Ay! No, este tipo es el amor de mi vida. Y ahora, a dos años de los 30, un día me contestó una historia”, reveló.

En la entrevista, relató cómo conoció a James a través de las redes sociales. Él le contestó una ‘story’ de Instagram, alagando su belleza y ella muy emocionada, continúo la conversación.

“La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’. Me dijo: ‘conozcámonos, me pareces reinteresante’. Le dije: ‘siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente?’”, dijo.

Por el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de Rodríguez, quien se destaca tanto en la cancha, como en el campo empresarial y claro está, por los romances que han marcado su vida amorosa.

Cabe recordar que en Ibagué y otras ciudades del país, la revelación del Mundial 2014, tiene una cadena de tiendas de café. Además, se le vio muy contento con una joven en un matrimonio al que asistió en la capital tolimense.