“Estaba cansado de ser gordo”: Jessi Uribe

De sus ‘cachetes’ ya poco queda. El famoso artista de música popular ha logrado perder ocho kilos desde que tomó la decisión de bajar de peso.

Con una estricta dieta logró bajar cuatro kilos, pero estos no eran suficientes para el resultado que quería obtener. “Me esforcé mucho. Me cuidaba demasiado en la alimentación, iba al gimnasio y no bajaba más de peso, entonces decidí operarme para conseguir el resultado que quería. Y créame que no ha sido fácil, es un proceso muy doloroso estoy con las terapias del postoperatorio pero todavía me duele mucho. Todavía no he podido ir al gimnasio pero sigo dándole duro a la dieta”, comentó Uribe a Vanguardia.

Para poder realizarse este procedimiento, Uribe se tomó un mes de vacaciones y tener la recuperación adecuada. “Veníamos de una agenda muy apretada, han sido dos años muy bendecidos, de mucho trabajo, a veces hasta de tres conciertos diarios, así que venía también un poco cansado y necesitaba descansar un poco, al igual que todo mi equipo de trabajo. Entonces este también era el momento de hacerme la cirugía que hace rato tenía planeado hacer”.

Aunque Jessi nunca ha sido un hombre obeso, y sus fieles seguidoras le han pedido que no baje más de peso porque perdería su ‘encanto’, lo cierto es que el artista popular se ve muy bien con los cambios en su cuerpo.

Frente a su panorama artístico, el próximo 21 de febrero Jessi estará en la nómina principal del Metroconcierto de Barranquilla junto a artistas de la talla de Carlos Vives y Ricky Martin. Después de esta presentación se presentará en Ecuador, un país donde su música ha penetrado con mucha fuerza. “Ecuador ha impulsado mucho mi carrera, todos los meses tenemos presentaciones allá y el cariño del público es muy bonito. Allá los conciertos son sin licor y gracias a esto llevan a muchos niños. Me gusta ver los niños en el conciertos, eso me emociona mucho y me gusta ver como mi música es para todas las edades”, dijo el artista

Terminando sus presentaciones en Ecuador, Uribe estará todo marzo en Europa.

Así mismo, para mayo tiene planeado lanzar un sencillo junto a su compañero Jhon Alex Castaño el ‘Rey del Chupe’, y allí explorarán una fusión entre lo popular y lo urbano. “Estamos trabajando en ese sencillo y estoy seguro que les gustará mucho, Jhon Alex es un gran artista y haremos cosas bien interesantes musicalmente con él”.

Definitivamente el 2020 pinta muy bien para el bumangués, en su ‘mira’ está seguir llevando su música fuera del país, principalmente a países como Ecuador, Estados Unidos y Chile. “Ya tenemos confirmadas varias fe-chas en los Estados Unidos, así que será un gran año y con mucho trabajo, gracias a Dios y al esfuerzo de todo un equipo de trabajo”.

Al ser preguntado por su comentada relación con la artista Paola Jara, Uribe prefirió guardar silencio y aseguró que prefiere que “cada quien arme la película que quiera. Yo estoy muy bien, con mi corazón tranquilo y muy feliz”.

Es posible que a final de este año Jessi saque una nueva producción discográfica donde recopile todo los temas lanzados durante el año pasado y este 2020.