Estas son las actrices que también interpretaron a Griselda Blanco

Pero esta no es la primera serie o película que se realiza sobre este personaje que en los años 70 impuso su ley en el narcotráfico desde Colombia hasta la ciudad de Miami, siendo nombrada La madrina de la coca, apadrinando a Pablo Escobar en sus inicios.

Junto a Catherine Zeta-Jones, el elenco está conformado por Jenny Pellicer, quien interpreta a su amante Carolina; Juan Pablo Espinosa, el segundo marido de Griselda, Alberto; Raúl Mendez, su tercer esposo, Darío; Alejandro Edda, su sicario Rudy; Matteo Stefan, su hijo Dixon; Spencer Borgeson, su hijo Osvaldo; José Jillian, su hijo Uber y Warren Christie, que interpreta al agente de la DEA Jimmy. “Como todos ustedes saben, esta no es la primera vez que interpreto a una mujer de ascendencia latina, ni es la primera vez que interpreto a una mujer involucrada en el mundo de las drogas”, aseguró la protagonista Catherine Zeta-Jones”.

“Como actriz fue muy difícil de encarnar el rol de esta mujer, que es muy diferente a mí en muchos sentidos, no solo culturalmente, sino en cuanto a las decisiones que toma. Pero lo que no es diferente es que ambas somos mujeres fuertes, dispuestas a hacer lo que sea necesario por su trabajo –sin dudas no con armas como lo hizo Griselda-. Pero tengo que decir que este fue un proyecto hecho con mucha pasión con pasión”, agregó la actriz británica.