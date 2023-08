Jenny López, la novia del cantante de música popular Jhonny Rivera, le reveló a sus seguidores cuáles son las cirugías que se ha realizado a sus 20 años de edad.

Hace apenas unas semanas salió a la luz esta relación y las redes sociales explotaron. Comentarios positivos y negativos han puesto todos los ojos sobre esta pareja que ha ido revelando poco a poco detalles de su amor.

En entrevistas y a través de su redes sociales han contado cómo se conocieron, cuántos años tienen y cómo es su relación. Asimismo, en el caso de Jenny, esta bomba le ha permitido darse a conocer y compartir con los usuarios cosas de su vida.

Recientemente, la también cantante usó la cajita de preguntas en Instagram para responder dudas a sus seguidores, y una de las que más genera curiosidad es sobre las cirugías que se ha realizado.

Y es que a pesar de tener solo 20 años, Jenny confesó que sí ha pasado por el quirófano, pero de manera muy sutil.

“Yo creo que es de las preguntas que más tengo, y la voy a contestar hoy. Solo tengo dos cirugías, tengo una rinoplastia y un aumento de busto, pero es muy pequeñito. No tengo nada más; ni me he puesto cola, ni me he inyectado los labios, ni nada más”.Confirmó Jenny.

La novia de Jhonny Rivera también respondió a otras preguntas sobre su aspecto físico y unas más relacionadas con su profesión.