Las mujeres están ‘apoderándose’ de la escena de la música electrónica y también de la ‘mezcla’. Un ejemplo de esto es el auge de las DJ’s santandereanas, que están ‘rompiéndola’, no solo en su propia tierra, sino a nivel nacional.

“Las personas la reconocen y de una ‘se enciende’ la fiesta. Entonces esos truquitos son los que llenan de energía a una celebración. Eso es lo que a mí más me gusta”, finalizó Eileen.

Esta pequeña DJ se ha ganado el reconocimiento del público por sus trucos. “Para ser famoso en este mundo, uno debe tener una habilidad para hacer trucos. Así que yo me la paso viendo tutoriales en YouTube que me fan creatividad”, dijo.

Con su padre, han creado una empresa de eventos que ha sido contratada en varias ocasiones por las alcaldías de Piedecuesta, Girón, Rionegro, Matanza, etc. Su habilidad para llegar a todo público ha impulsado su fama.

Luis Ferreira, su padre, le enseñó las bases de este oficio. Sin embargo, las diferencias en el estilo musical generaron que esta ‘pequeña’ recibiera clases de un particular.

Eileen empezó a interesarse por el mundo de la mezcla, desde los 7 años de edad. Su padre, conocido como DJ Ferrari, fue su ejemplo a seguir. “Mi papá lleva años trabajando en esta industria. A mí me gustó mucho la energía de las personas cuando mi papá les mezclaba. Entonces yo quise ser como él”, contó la DJ.

El mundo de las tecnocumbias siempre ha sido territorio masculino. Por lo que Cindy Tatiana Bermúdez rompe lo establecido cuando se monta al escenario y hace bailar al público con su trabajo. Lo curioso del asunto es que su esposo, un DJ reconocido de este tipo de música, la impulsó a asumir esa profesión.

“Yo le decía a él, qué oso las cumbias. A mí la verdad me da pena. No soy de ese mundo. Sin embargo, él me insistió tanto que quise probar”, contó ‘Tatica Kist’, su nombre artístico.

Con el tiempo, a Cindy le fue gustando más de lo esperado mezclar. Se volvió experta y consiguió trabajado rápidamente. Aunque está segura que todo no está aprendido. “Uno siempre tiene compañeros que saben corregir los errores. Lo bueno es que siempre se puede aprender”, señaló la mujer.

A sus 32 años, se inclinó por este oficio y ya ha conseguido trabajar en varias discotecas de la ciudad. Como Amnesia, el Bunker y varias de la Zona Rosa. “También trabajé con Mario Cumbias, en el Mundo Tropical”, contó.

Un asunto de oído

Lo que más se le dificultó a esta DJ fue entender los tiempos. “Cuando algo es una pasión, uno debe esforzarse por eso. Porque ser DJ no es tan fácil como las personas creen. Uno debe escuchar bien y contar los tiempos. Saber en qué momento meter los discos”, agregó.

Por eso, esta mujer considera que algunas personas ‘se regalan’ para conseguir empleo. Según, ‘Tatis Kist’, algunas personas cobran menos de 50 mil por noche, cuando este trabajo no cuesta esto. “Sería bonito que la gente valorara su trabajo y no hiciera quedar mal el gremio”, señaló.

En un show, Cindy Tatiana puede cobrar hasta 100 mil pesos.

Si bien su profesión fue suspendida por la maternidad, esta mujer ya está retomando nuevamente su talento para la fiesta.

La más ‘pequeñita’ de los ‘mix’