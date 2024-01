$!Este es el joven cucuteño que conquista las marcas más prestigiosas del mundo

Jean Carlo León, quien artísticamente se da a conocer como Jashlem, se repetía a sí mismo cuando era un niño la siguiente frase: “En algún momento sería fabuloso estar en las pasarelas más grandes del mundo”. Los años fueron pasando y la vida lo llevó a otros rumbos, porque este hijo de Cúcuta se dedicó a crear contenido en redes sociales y olvidó un poco ese sueño de la niñez.

Pero así como el agua vuelve a su cauce, hay personas en la vida que nacen para algo y ese camino los encuentra. Por eso, este joven de 27 años no duda en contar que llegó a modelar para las grandes casas de moda del mundo, por pura casualidad.

“Si te soy honesto, fue por casualidad, porque yo fui a Milán para una campaña que tenía con una marca que se llama Dsquared2, pero algo solo para redes. Allá conocí a los dueños de la marca, que estaban haciendo el fitting de modelos (prueba de vestuario) y en ese momento se fijaron en mí, me preguntaron que si iba a modelar y yo les dije que no, pero me dijeron: ‘¿no quisieras intentarlo?’. Respondí, ¡va, claro, por qué no!”, contó en entrevista con La Q’.