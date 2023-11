Este es el lado más íntimo revelado por Danna Paola

La estrella internacional Danna Paola estrenó su nuevo sencillo “Aún te quiero”, transmitiendo emociones intensas en su tema más vulnerable y ofreciendo a sus fans su canción más emotiva hasta ahora. El excepcional registro vocal de la mexicana y sus letras conmovedoras brillan en este poderoso himno.

En una emocionante balada de liberación, Danna cuenta cómo se libera de los lazos de una relación tóxica y descubre una nueva fuerza cuando los ecos de un amor que tomó un mal camino destrozan su fe en el amor. Escrito por Elena Rose, los oyentes emprenden un viaje emocional a través de la dolorosa comprensión de las consecuencias de una relación tóxica, de cualquier tipo y que no se limita a lo romántico: “Si no creo en el amor, no es porque quise”.

Ha sido un año prolífico para la actriz y cantante, a quien recientemente se le vio en la gala de los Grammy Latinos.

El tema sentimental transmite el valor que hace falta para liberarse de los ciclos tóxicos, aún a costa de aceptar la soledad. A pesar de soportar pruebas y tribulaciones, Danna ruega sinceramente que la persona tóxica se marche para evitar repetir los errores del pasado.

Tras un año estelar, Danna Paola asumió con elegancia el rol de presentadora de la 24ª entrega anual del Latin Grammy, marcando su debut. El profesionalismo y la experiencia de la artista cautivaron sin esfuerzo al público de todo el mundo y la convirtieron rápidamente en la “it-girl” del evento.

Concluyendo la extraordinaria gira “XT4S1S Tour”, que llegó a destacadas ciudades de Estados Unidos, y asumiendo el estimado cargo de embajadora mundial de la marca MAC Cosmetics, la cantante y también actriz, espera con impaciencia seguir consolidando su posición de “princesa del pop” en 2024, distinción otorgada por Rolling Stone.