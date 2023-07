La historia de amor de Sofía Vergara y Joe Manganiello ha llegado a su fin después de 7 años de relación, y aunque el anuncio de su separación lo hicieron este lunes, el motivo de su divorcio se dio a conocer hasta hoy.

Según el medio Page Six fue Joe quien le pidió a Sofía terminar la relación porque tuvieron “diferencias irreconciliables”, pues el actor de 46 años quería tener hijos y al parecer la actriz colombiana no, por lo que no hubo manera de salvar su relación y prefirieron acabar su matrimonio de la manera más sana posible.

“Una fuente cercana a la estrella de True Blood, de 46 años, nos dice que siempre quiso ser padre y que esos sentimientos se han intensificado en los últimos años”.

Por su parte, Sofía no se ha pronunciado al respecto, y desde el momento en el que se hizo pública su separación, la expareja pidió a los medios que se abordara el tema con mucho respeto.

“Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortesmente que se respete nuestra privacidad", afirmaron Vergara y Manganiello por medio de un comunicado.

El acuerdo prenupcial entre Sofía Vergara y Joe Manganiello

La pareja firmó un acuerdo prenupcial que sus abogados redactaron antes de firmar su contrato de matrimonio el 21 de noviembre de 2015 durante su boda en Palm Beach. Este acuerdo fue pensado porque la fortuna que cada uno de los actores acumula es bastante diferente.

Se estima que la barranquillera tiene un total de 180 millones de dólares (más de 700 mil millones de pesos), por otro lado, las ganancias acumuladas por el actor ronda los 40 millones de dólares (160 millones de pesos).

“Sofía vale mucho más que él, así que un acuerdo prematrimonial era lo lógico. No quería discutir todos los detalles de eso con él, así que sus abogados concretaron todo con los de Joe”, indicó la revista Life & Style en el año 2015.