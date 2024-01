Este es el secreto de la eterna juventud de Jennifer Aniston a sus 54 años

La actriz estadounidense Jennifer Aniston ha generado conversación entre los internautas, no debido a sus proyectos cinematográficos, sino a su figura a sus 54 años.

“Si necesitamos hacer ejercicio antes de eso, vamos, nos respetamos mutuamente en ese sentido, por lo que es un ir y venir constante de respeto y comprensión mutua”, dijo Leyon Azubuike, el entrenador personalizado de la actriz.

A pesar de que la rutina no requiere un extenso período, puede dividirse en dos sesiones para completar los 45 minutos. Además, complementa sus entrenamientos con ejercicios de fuerza para tonificar los músculos, sin descuidar los tejidos musculares.

¿Por qué es tan reconocida?

Antes de "Friends", Aniston participó en varias series de televisión y películas, pero fue su papel en la comedia de situación lo que la catapultó a la fama mundial. Después del final de "Friends", Aniston continuó su carrera en el cine, participando en una variedad de géneros, desde comedias románticas como "Along Came Polly" hasta dramas como "The Good Girl".