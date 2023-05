Esto dijeron ‘El Zarco’ y su novia tras filtración de video íntimo

Después de disculparse, El Zarco indicó que la publicación del contenido fue producto de filtración y que no fueron ellos mismos quienes lo difundieron.

La pareja aseguró que desconoce quién o cómo se pudieron haber filtrado los videos, pero comentó que hace unos meses le hurtaron un computador portátil y que al parecer esa podría haber sido la razón por la que personas malintencionadas habrían accedido a los videos íntimos.

Además, contó que estaba en un viaje de trabajo pero le tocó devolvérse a Cúcuta para estar con su novia, quien está embarazada, y apoyarla en este momento.

“Me comenzaron a enviar esos videos al Instagram, y me cayó con un balde de agua fría. Les quiero decir a todos, que siento mucha pena y les quiero pedir disculpas a todos ustedes”, expresó el influencer.

El Zarco explicó que está “mal hecho, los que subieron eso, quiero decirles que piensen bien la cosas antes de hacer algo como eso. Porque no todas las personas somos iguales, yo he sido muy fuerte, me han pasado muchas cosas y ya todo lo tomo muy normal, pero sentí mucha presión”.