Amy Winehouse fue una de las cantantes más talentosas y carismáticas de su generación, pero también una de las más atormentadas y controvertidas. Su vida estuvo marcada por el éxito, el amor, las adicciones y la tragedia. Ahora, sus diarios personales saldrán a la luz por primera vez, ofreciendo una mirada íntima y honesta a su mundo interior.

Los diarios de Amy Winehouse son una colección de cuadernos que la artista escribió desde los 12 hasta los 27 años, poco antes de su muerte por una intoxicación etílica en 2011. En ellos, Amy plasmó sus pensamientos, sentimientos, sueños y frustraciones, así como sus experiencias con la música, el arte, la fama, el sexo y las drogas.

In Her Words también refleja la forma en que Amy, ya como una artista consagrada, creaba su música. Cualquier situación cotidiana era suficiente para inspirarla a componer, pero también era muy fácil para ella desprenderse de su propia obra. Después del enorme éxito que fue el álbum Back to Black, Amy ya no tenía ni una copia del disco en su casa, y empezó a trabajar en nuevos proyectos.