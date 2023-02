A pesar de que solo dura 13 minutos, se han dedicado semanas de planificación y preparación al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Rihanna.

El cantante de Barbados dijo que hasta 400 personas han estado involucradas en el proceso de producción y se han creado casi 40 iteraciones de listas de canciones para la actuación tan esperada.

Se espera que el regreso de Rihanna al escenario en siete años, que tendrá lugar en Arizona hoy, sea visto por millones de personas en todo el mundo.

Hablando en la conferencia de prensa previa al juego de Apple Music, la cantante dijo que había estado tan concentrada en el programa que se había olvidado de todos los demás eventos próximos, incluido el Día de San Valentín e incluso su propio cumpleaños.

“Es literalmente como 300 a 400 personas desmontando el escenario y construyéndolo de nuevo y sacándolo en ocho minutos. Es increíble. Es casi imposible”, dijo.

Rihanna tendrá un estadio lleno de fanáticos listos para ver su regreso a los escenarios, pero un fan muy especial, en particular, será su hijo de 9 meses, quien estará allí con su novio, A$AP Rocky.

Riri, como le dicen de cariño a Rihanna, se está asegurando de que todos los preparativos estén en su lugar para que su bebé se sienta cómodo en el espectáculo.

Riri se ha mantenido callada sobre las canciones que interpretará en el espectáculo de medio tiempo, sin embargo, podemos suponer que incluirá muchos de sus mayores éxitos a lo largo de los años.

Rihanna lanzó su último álbum, ‘ANTI’, en 2016, y es conocida por traer algunos popurrís inolvidables al escenario, incluidas sus icónicas presentaciones de MTV VMA 2016, donde incluyó grandes éxitos como ‘Only Girl In The World’, ‘Don’t Stop the music’, ‘We Found Love’’ y más.

Jay-Z, junto con la ayuda de su compañía Roc Nation, ayudará a organizar la actuación de Rihanna, lo que solo tiene sentido después de que la cantante firmó por primera vez cuando tenía solo 16 años.

La ayuda de Jay-Z, por supuesto, también significará que podemos esperar una actuación nada menos que icónica.

El rapero llamó a Rihanna una “mujer de orígenes humildes que ha superado las expectativas en todo momento” en un anuncio, y agregó que es una de “las artistas más destacadas de la historia”.

Riri adelantó su actuación con un nuevo y emocionante tráiler que la muestra pavoneándose junto a los titulares de las noticias hablando de cómo no ha lanzado música en seis años.

Luego, la cantante de Bajan se lleva un solo dedo a los labios antes de que se escuche su canción de 2016 ‘Needed Me’ mientras termina el video.

Rihanna tampoco ha anunciado si traerá invitados o no, pero la última artista femenina del Super Bowl en cantar sola fue Lady Gaga en 2017.

En todo caso, Rihanna ha trabajado con algunos nombres muy importantes a lo largo de los años, incluidos Drake, Eminem y Future, por nombrar algunos, por lo que si tuviera invitados durante el espectáculo de medio tiempo.