“Esto es para que lo gocen, para que lo bailen”: Will Fiorillo, el ‘Príncipe de la champeta’

William José Fiorillo Ojeda inició en la música desde los 12 años mientras alternaba su afición con el fútbol y los estudios. De familia futbolista, este joven a sus 16 años decidió elegir su pasión, “era lo que más me gustaba, me preparé, estudié y llegó el momento en que estaba listo, salimos con Date la vuelta en el 2018”, recuerda Will sobre su primer éxito musical, una de las canciones más escuchadas en el Carnaval de Barranquilla en 2019.

Cuatro años después, el artista barranquillero presenta “La Cartelua”, junto a Mc Car, un término que usan en Cartagena para aquellas chicas que están en su casa, conocen a alguien que ‘las daña’, y encuentran un motivo que le da alas para salir con sus amigas y pasarla ‘bacano’.

“Dice: se junta con los animales y ahora se vende por la plata, y yo tanto que la aconsejé pero la nena no copiaba y ahora todo el que la ve, anda en la suya cotizada”, son algunos versos de la canción.

La mayoría de las letras que él interpreta son de su autoría, aunque no se cierra a las propuestas de colaboraciones con otros artistas, “si me gusta muchísimo y conecto con esa canción, voy y la grabo, si tengo que meterle algo mío, lo hago, si tengo que meterle algo que me caracterice, como tal lo hago también”, opina Will.

Sobre el público bumangués, dice que la cultura de escuchar champeta se está posicionando en la ‘Ciudad Bonita’. “En Bucaramanga la gente quiere aprender a bailarla, siempre quiero montarme ya porque mira ese poco de gente, está gozando, es una locura, me gusta full”, afirma el joven artista de 25 años.