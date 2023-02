Rihanna

No es un secreto para nadie que Rihanna es habitual consumidora de marihuana y que lo ha mostrado incluso en sus videos musicales. De hecho, Rihanna lanzó en 2018 su propia línea de marihuana, de la que aseguró que será la primera marihuana mainstream, con marca en todo el mundo. Y dijo que estaba orgullosa de ser una pionera.

La marca, de forma graciosa, se llama MaRihanna.

Es tanta su afición que en 2021 publicó un post de Instagram en el que decía que “si no eres feliz siendo soltero, no serás feliz con alguien. La felicidad viene de las drogas, no de las relaciones”.

Claro, ahora está casada, tiene un bebé y otro está en camino, así que su consumo debió haberse detenido.