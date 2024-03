“Estoy loco”: Peso Pluma aclara si estuvo en rehabilitación

Lea: Kate, princesa de Gales, confiesa que fue ella quien editó la foto familiar y pidió disculpas

"La gente siempre tendrá algo que decir sobre lo que estoy haciendo y creará su propia narrativa. Pero la realidad es que todos estos días he estado en el estudio trabajando en Éxodo", fue lo que confirmó Peso Pluma.

El artista aseguró que está aprendiendo a gestionar su imagen pública y lo que conlleva la vida a través de la fama. Y agregó que existe un mayor interés en situaciones negativas que en los logros importantes que está alcanzando.

“Creo que a los medios les conviene diez veces más tener malas noticias que buenas. La gente habla más de las cosas malas que de las buenas”, enfatizó. “No, no es fácil, pero creo que día a día estoy aprendiendo a que me importe una mier... todo”, dijo.



No obstante, no se ha confirmado la información relacionada con su paradero actual. Incluso el medio mexicano Milenio se presentó en el centro de rehabilitación para intentar confirmar si el cantante de corridos había sido internado anteriormente y si se encontraba actualmente en el lugar, pero no obtuvieron respuesta.

Peso Pluma asegura que hay una gran dosis de locura en su interior y considera que esto contribuye a su creatividad. En lugar de verlo como un problema, lo considera parte de su talento.



"Estoy loco. No lo digo en broma. Mentalmente estoy loco: las ideas que tengo, las canciones que hacemos. Pero creo que la locura es parte del genio. Es como una enfermedad que tenemos. Yo digo que es una enfermedad", comentó. "Todos los grandes lo tienen y ni siquiera lo sabemos. Y a veces estamos locos, y esa locura nos hace genuinos y auténticos. Todos estamos locos de diferentes maneras".