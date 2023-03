“Estoy repaila”: Lady Tabares, ‘La vendedora de rosas’, compartió impactante mensaje sobre su depresión

Lady Tabares, la mujer colombiana que interpretó su propia historia en ‘La Vendedora de Rosas’ en 1998, sorprendió a sus seguidores en Instagram con un emotivo y crudo mensaje sobre la situación que atraviesa en este momento con la depresión.

La actriz compartió una fotografía en blanco y negro de la época de su adolescencia, haciendo alusión a aquella época en la que estuvo rodeada del consumo de drogas, violencia y prostitución. En la descripción aclaró que en este momento está “repaila”.

La imagen fue titulada como “un bello recuerdo”. Sin embargo, no fue igual de bello a lo que escribió. Al parecer, la colombiana está sufriendo de depresión.

“Familia con esta foto solo quiero expresar, que no estoy bien, que estoy repaila, nunca me atrevo a hablar de algo tan personal, porque no sé ni como expresarme o expresarlo”, decía al inicio de su mensaje.

La mujer reveló que está experimentando muchas emociones en este momento, y que a veces le cuesta expresarlo.

“A Diario vivo una guerra muy grande con la depresión a veces es por algo que recién sucede, pero siempre llego a la conclusión que es por tanto aquí dentro y que siento morir y que el llanto me ahoga”, fue parte del mensaje que dejó.

Lady Tabares, ‘La Vendedora de Rosas’, fue condenada a pagar 26 años de cárcel tras ser vinculada con el asesinato de un taxista en el año 2002. Sin embargo, solo estuvo 12 años en la cárcel. Siguió pagando el resto de su condena en prisión domiciliaria en el municipio de Bello, Antioquia.

Desde entonces se ha mantenido activa en redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram, en donde compartió el mensaje sobre su depresión.