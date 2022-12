“Estoy tan harta de luchar”: el inquietante mensaje de “La Segura” sobre su salud

“De las cosas más difíciles para mí es tener que fingir en las redes sociales que estás bien por el miedo al qué dirán”, confesó en sus redes sociales la creadora de contenidos Natalia Segura Mena, conocida como “La Segura”. El mensaje, en el que continuó diciendo “o porque la gente piensa que tú haces marketing con estas cosas tan delicadas, o porque simplemente haces show”, ha inquietado a sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, en la que suma más de 8 millones de seguidores, dijo que ha sido muy difícil fingir estar bien cuando padece de serios problemas de salud. “Me dediqué a eso, a ponerme una careta y fingir que todo estaba bien para cumplir con mi trabajo”, aseguró entre lágrimas la caleña, para luego contar que aunque tiene la esperanza de que va a mejorar, el dolor es muy constante.

Luego mencionó que vivir con dolor no era algo “bonito” y aseguró que las personas que padecían algún tipo de enfermedad que generara dolor lo debían entender muy bien porque este tipo de dolencias afectan la calidad de vida, las emociones y la salud mental. “Yo, honestamente, ya no sé qué hacer, se los juro”, confesó la influencer mientras contenía las lágrimas. “El hecho, familia, es que pensé que iba a mejorar, pero no, el dolor está constante”, aseguró.

“Ustedes pueden ver a una persona muy bien en redes sociales, pero nadie sabe la gotera que cae dentro de cada casa”, expresó “La segura” al hablar sobre el espejismo en el que se puede caer en las plataformas digitales.

“Estoy harta, estoy tan harta de luchar con cosas que no están en mi control. Estoy harta de intentar ser fuerte”, se conmovió. “La Segura” ya había hablado este año sobre los dolores crónicos que sufría por causa de unos biopolímeros que le pusieron en los glúteos hace 14 años.

Anteriormente, la creadora de contenidos publicó un video a su Instagram en el que está acompañada de su pequeño hermano y este hace una oración a Dios para pedir por su sanación.

“Para quienes vieron mis historias de hoy entenderán el contexto. Emmanuelito es un angelito en mi vida, no entiendo cómo un ser tan chiquitito tiene un corazón tan grande”, escribió.

