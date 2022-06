¿Evaluna se comió su propia placenta tras dar a luz?

La famosa pareja de cantantes han sido muy reservados en lo que se trata de su hija y no han querido mostrar el rostro de la niña. Pero no dudan en dejar ver en sus redes sociales los lindos momentos que comparten en esta faceta de padres.

El cantante colombiano Camilo sorprendió a toda su fanaticada cuando en una entrevista para el programa ‘La Resistencia’ en España, reveló que Evaluna se comió su propia placenta al dar a luz.

Camilo contó que: “A mi esposa se la encapsularon (la placenta) y se la comió”, a lo que todos en el programa se dejaron ver bastante sorprendidos.

Uno de los conductores del programa entre risas le dijo al artista: “Preferimos pedir comida afuera”.

El asombro y las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, por lo que muchos criticaron a los cantantes de ‘Por Primera vez’, asegurando que eso era poco usual, mientras que otros seguidores salieron a la defensa de la pareja de artistas, afirmando que no era nada raro y que muchas mujeres lo hacían.

Convertir la placenta en píldoras puede valer unos 275 dólares ($1.072.959 pesos colombianos) por 80 a 200 cápsulas, dependiendo que tan grande sea tejido.

Comerse la placenta luego de dar a luz, se da por creencia popular de que este componente orgánico puede ayudar a que la mujer pueda producir más células madres buenas para el bebé, pero un estudio realizado por ‘American Journal of Obstetrics and Gynecology’ reveló que no hay ningún estudio científico detrás de esta practica.