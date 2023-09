Agregó que “Nos quedamos en el aeropuerto, pero resulta que hace dos días yo empecé a hacer el checking in Bogotá-Miami y no me dejaba hacerlo, llamé y el call center me dijo que la página estaba caída y que en El Dorado podía hacerlo. Hago el cheking in, entrego mis papeles y la muchacha me dice: ‘Espérate que ya viene el equipo de seguridad del vuelo’. Llegan las mujeres de seguridad con el pasaporte en la mano y me afirma que no podíamos viajar. Que la embajada norteamericana emitió un mensaje de que no podíamos entrar a los Estados Unidos”.