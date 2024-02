Falleció Betto, reconocido caricaturista de El Espectador

A través de su agudo humor gráfico, Betto capturó la esencia de la política y la sociedad colombiana. Sin embargo, enfrentaba una batalla contra el cáncer de hígado.

"Betto me cambió la vida. Gracias a Betto soy lo que soy. Betto me abrió las puertas, fue el primero que me reconoció como colega. Betto me enseñó, fue mi amigo, mi confidente, la persona más noble, generosa, divertida y brillante que he conocido", escribió en su cuenta de X el caricaturista 'Xtian', conocido por ser el creador de "Anfabio" en El Espectador.