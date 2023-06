Además, en lo que se pudo ver en el avance, al parecer, no solo ella habría perdido en el negocio de las criptomonedas, también habría involucrado a su familia y conocidos de su expareja, Andrés Poveda.

“Andrés hablaba con confianza de esa criptomoneda y a todo el mundo le daba confianza, le dijo muchas personas, yo se lo dije a mi familia. Mi familia se vio afectada y yo me comprometí a responderles”, añadió Serje.

De esta manera, el público que espera la entrevista completa, desea que la presentadora cuente a detalle la estafa millonaria que sufrió, pues desde ya, varios internautas aseguran que podría haberle sucedió lo mismo que a La Liendra hace unos años con una criptomoneda colombiana.

Actualmente la presentadora estaría saliendo con Juan Cebolla, de los Hermanos Gasca y cuenta que se siente feliz.

“Soy feliz, me ha costado y he luchado. Si me ven feliz, déjenme que me lo merezco”, se puede escuchar en el breve adelanto que publicó Eva Rey en las redes sociales el programa.