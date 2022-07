El pasado 18 de julio llegó la nueva temporada de La Voz kids a Caracol Televisión con Andrés Cepeda y nuevos jurados como Kany García y Nacho, y además, del presentador Iván Lalinde, quien acompaña a Laura Acuña.

Precisamente, este fue uno de los temas más llamativos en redes, pues muchos seguidores coincidieron en que extrañan a Fanny Lu, una de las entrenadoras del programa más amadas por los niños y el público en general.

Ante el clamor de fanáticos, Fanny Lu se pronunció a través de sus redes, donde no solo saludó a los televidentes, que estaban acostumbrados a verla, pues estuvo 7 temporadas, sino también contó la razón por la que no ha estado estas dos últimas veces.

Las declaraciones las dio la cantante en entrevista con el influenciador Ómar Vásquez y su personaje ‘La Diva Rebeca’, en el que Fanny dijo que quería estar en esta, pero recibió una respuesta inesperada.

“El año pasado me llamaron en el mes de mayo y me dijeron que ya íbamos a empezar, es costumbre que a veces tomen decisiones a último momento y avisen con poca anticipación y si algo tengo yo es que hay meses del año en donde no trabajo porque es mi recompensa, mi momento de recuperar tiempo; entonces yo tenía ya mis vacaciones planeadas y me llamaron, entonces yo tenía que decidir y les dije que no”, explicó.

Pese a esto, la intérprete de ‘No te pido flores’ manifestó que esta temporada sí quería estar y estaba lista, pero le dieron una respuesta inesperada: “Este año, me llamaron y entré otra vez en conflicto con mi vacaciones, pero llamé a mi futuro marido y le dije que está podía ser mi despedida y quería estar con mis niños; cambié toda mi agenda y llamé y les dije que estaba lista y me respondieron “te avisamos” y yo había entendido que ya estaría allá”.

“Así como yo les dije no el año pasado, ellos tienen derecho a decirme no”, concluyó.

or otro lado, Fanny también aprovechó sus redes para mandarle un saludo a sus fanáticos y contarles más de sus vacaciones en el Mediterráneo.

“Tengo que saludarlos desde mis vacaciones, mandarles un besito y decirles que gracias por siempre extrañarme en cada cosa en la que me han amado tanto y ahora ya no estoy. Pero siempre estoy por aquí”, dijo la cantante en sus redes.

Asimismo, la cantante mencionó que está de descanso y que junio y julio son su recompensa para tomarse su tiempo libre.

“Estoy en un lugar muy bello del Mediterráneo, en super linda compañía, disfrutando del corazón. Les mando un besito, voy a responder alguna de sus historias de ‘tusa’, vamos a ver...”, comentó Fanny.

Con lo anterior, la artista dejó entrever que por ahora no la veremos en el programa musical y tal parece que no volverá, sin embargo, aún queda la esperanza en sus seguidores que todas las noches la mencionan en redes.

Cabe recordar que Fanny está a la espera de su tercer hijo, este último con su prometido, el empresario peruano Mario Brescia, con quien mantiene una relación desde hace 7 años y pronto se convertirá en su esposo, pues así lo reveló la artista en febrero de este año.

Hasta el momento no se sabe el nombre ni la fecha en la que nacerá la pequeña, lo cierto es que muchos están perplejos con la noticia y esperan que la cantante dé más detalles de su embarazo.