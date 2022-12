Sin embargo, a pesar de que su publicación iba dirigida con una buena intención para concientizar sobre el apoyo a personas en vulnerabilidad en algunas partes del mundo, usuarios de esta red social no dudaron en arremeter contra el artista debido a que hizo referencia a Rebelde a pesar de que se negó a volver con sus excompañeros a la gira.

“Si eres rebelde y no sigues a los demás... Te invito a donar a una buena causa”, escribió el famoso.

Después de mantener en gran incertidumbre a sus seguidores, los integrantes de “RBD” anunciaron que el reencuentro se hará realidad con el tour “Soy Rebelde World Tour”, sin embargo, ‘Poncho’ Herrera se convirtió en tendencia no sólo por rehusarse a volver con la banda, sino porque durante la tarde del pasado 19 de diciembre el actor promocionó a una Organización de las Naciones Unidas (ONU) utilizando el nombre de la agrupación.

“Me amargas, hubieras hecho la gira con RBD y todo lo que ganas lo puedes donar a esa organización !!! Piensa la ptmr”. “Ah, pero para publicidad ahí sí”. “Y usa la frase precisamente el día que los demás anuncian que se reúnen... Insertar meme de huevos super grandes del Mercadona”. “Lávate la boca antes de usar esas palabras... si “para atrás ni para agarrar vuelo” No menciones nada de RBD/Rebelde... no te cuelgues de la promoción de eso que no quieres ser parte. PD. Si tanto querías donar podrías haber sido parte del reencuentro y donar lo ganaras”, son algunas de los comentarios.

En el 2004 nació RBD, una banda de pop que le cambió la vida a seis seres humanos para siempre: Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Alfonso (Poncho) Herrera y Dulce María. Se trata del grupo musical mexicano que se desarrolló a la par del inolvidable programa de televisión “Rebelde”.