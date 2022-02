El puertorriqueño Farruko causó revuelo en uno de sus conciertos en Miami, esto debido a que gran parte del show se dedicó a dar un sermón religioso, pidió perdón por sus letras y se rumorea que se retirará.

El cantante se refirió a letras como el de su popular disco ‘Pepas’, en el cual se habla explícitamente de drogas y sexo.

Dijo que no era “correcto” y no cantó la letra, a pesar de que se la pidieron. En pleno show dejó que sonara la pista y sus coristas.

Pidió perdón

Luego de esto, decidió hablar de Dios en frente de sus seguidores.

“Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío. Yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, comentó Farruko en el concierto en Miami.

“Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, dijo refiriéndose a la letra de ‘Pepas’.

Sin embargo, el sermón no fue recibido por gran parte de espectadores que lo chiflaron mientras otros salían de la discoteca.

El disgusto de algunos de sus seguidores se manifestó en redes sociales, en donde escribían que no habían pagado una boleta tan cara para escuchar un sermón.

“Iba a vacilar en un concierto de reggaetón y recibí un sermón. $250 para ir a misa del pastor Farruko”, mencionó un seguidor criticando el evento

“Todo eso está bien, pero pagamos por ver a Farru, no a Carlos no sé qué predicando como un pastor”.

“Farru se retiró y el que está es Carlos ... (y mencionó que sí buscan es a Farru) están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso. Los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos”, comentó Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido como Farruko.