Felipe Saruma fue atendido de urgencia

En noviembre de 2023, se confirmó una de las noticias más rumoreadas del año: la separación de Felipe Saruma y Andrea Valdiri. A través de sus historias en Instagram, ambos influencers explicaron que, aunque el amor romántico ya no estaba presente entre ellos, mantenían un cariño especial como amigos y tenían varios compromisos laborales pendientes.

Dentro de sus declaraciones, la pareja resaltó que habían terminado en buenos términos y que su experiencia matrimonial había sido muy feliz. Andrea expresó en sus redes sociales: "Tuve un matrimonio superlindo con Saru y lo que aprendí en este matrimonio es que no es de cuatro ni de cinco, un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre dos (...) Quedé bien, terminé mi relación bien, yo lo respeto, él me respeta, seguimos trabajando juntos, entonces machi, no todo el tiempo es el problema (...) No sé qué me pasó, creo que voy madurando, pero lo único que quiero darle a ustedes son cosas bonitas".

Desde entonces, han surgido numerosos rumores en torno a ellos, como supuestas nuevas relaciones o indirectas mutuas a través de canciones o publicaciones en internet. Sin embargo, nada ha sido confirmado y ambos han estado viviendo diferentes experiencias por separado.

Mientras Andrea estuvo recientemente de vacaciones con su hija mayor y trabajando con Ovy On The Drums, Felipe ha dedicado tiempo a su empresa de producción audiovisual y a su pasión por el deporte.

Durante una partida de pádel en Bogotá, el ex de Andrea Valdiri sufrió una emergencia médica que requirió la intervención de especialistas dentro de una ambulancia.

Recordando el incidente, mencionó que se encontraba en la capital disputando la semifinal de un torneo de pádel cuando comenzó a sentirse mal repentinamente. "De un momento a otro me empezó a dar la pálida, creo que debido a la altitud. Aunque soy del interior, he vivido más tiempo en Barranquilla que en otras regiones, y la altitud de Bogotá es impresionante. Llegó un momento en el que no podía respirar y tuve que ser atendido en la ambulancia", explicó.

Se conoció que a pesar de las recomendaciones de los expertos de no continuar jugando debido a que su presión arterial había alcanzado 150, lo que podría llevarlo a desmayarse con más esfuerzo físico, Saruma decidió ignorarlas y siguió participando en el torneo. Esta decisión le permitió llegar a la final, aunque finalmente perdiera el partido. A pesar de la derrota, afirmó sentirse bien porque había llegado más lejos de lo que esperaba.