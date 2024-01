Filtran supuesto informe de la autopsia de Kurt Cobain con detalles inéditos de su muerte

Es crucial señalar que la autenticidad de este informe filtrado aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales, incluyendo The US Sun. Además, es importante recordar que en su momento, la autopsia de Cobain nunca fue oficialmente publicada debido a las leyes de confidencialidad vigentes en el estado de Washington.

A la edad de tan solo 27 años, Kurt Cobain dejó una nota de suicidio junto a su cuerpo. Esta carta, dirigida a su amigo imaginario Boddah, contenía mensajes destinados a su esposa, la también músico Courtney Love, y a su hija, Frances Bean.

Durante el servicio conmemorativo público, su esposa leyó con emotividad esta conmovedora carta, la cual iniciaba con expresiones de gratitud y concluía con la famosa cita: "Soy un bebé demasiado errático y de mal humor. Ya no tengo pasión, así que recuerda, es mejor agotarse que desvanecerse".

Además, en la última línea de su nota de despedida, Kurt Cobain hizo referencia a la canción "My My, Hey Hey (Out Of The Blue)" de Neil Young.

La muerte de Cobain dejó una profunda huella en el mundo de la música y ocurrió en el punto álgido de su fama, un período en el que luchaba por sobrellevar la abrumadora presión asociada al éxito mundial de Nirvana, especialmente con el icónico sencillo "Smells Like Teen Spirit".

En un episodio previo a su fallecimiento, el 3 de marzo de 1994, Cobain intentó suicidarse mientras estaba en Roma, combinando champagne y Rohypnol. La Agencia Antidrogas advierte sobre los peligros de mezclar Rohypnol con alcohol u otras drogas, ya que puede resultar en efectos graves, como sedación extrema, pérdida de conciencia, ritmo cardíaco lento y supresión de la respiración, que pueden llevar a la muerte.