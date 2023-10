La actriz colombo-canadiense Flora Martínez dice en una entrevista con EFE que se alejó del cine porque los papeles que le ofrecían la encasillaban como drogadicta, sicaria o prostituta, al tiempo que reclamó porque esas temáticas no representan a Colombia.

“Era una necesidad. Me alejé del cine porque después de hacer una película tan importante como ‘Rosario Tijeras’ me dejaron ahí como enclaustrada y las únicas películas que me ofrecían tenía que ser o sicaria o drogadicta o prostituta, que son temáticas absolutamente válidas, pero después de un tiempo ya no quería más”, afirma.

Martínez, nacida en Montreal, regresa a la pantalla grande con “Itzia, Tango y Cacao”, una propuesta diferente a lo que hizo en el pasado como actriz, que es el opuesto a los asuntos de la cinematografía colombiana y en la que debuta como directora y es a la vez la protagonista de la historia.

La actriz considera que los asuntos de violencia, narcotráfico y drogadicción son problemas latentes, pero que hay otros temas que definen mejor a su país y representan a su gente.

“Creo que de pronto no somos conscientes de que en Colombia sigamos exportando la imagen que hacemos con nuestra cinematografía. Realmente para un extranjero que nunca ha visitado Colombia y solamente la conoce a través de las películas que hacemos se lleva una muy triste y dolorosa imagen”, comenta.