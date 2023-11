Fotos | La misteriosa Suegra de ‘Rigo’ levanta suspiros, fans están encantados con ella

Recientemente, el ciclista "boleteó" a su suegra debido a una escena de infidelidad en la telenovela, donde casualmente Silvia López de Durango era la protagonista.

Rigo expresó su desaprobación: "¿Por qué la mira mal? No la mire mal, ella no tiene la culpa, y a usted le gusta el colágeno. No la mire con rabia porque ella no tiene la culpa". Ante este llamado de atención, la suegra simplemente sonrió.

Yesenia Valencia reveló en una entrevista que Nidia vive con la pareja y los acompaña a cada competencia.

Aunque la actriz no pudo hablar directamente con ella para preparar su personaje, conoció a personas cercanas que aseguraron que Nidia nunca imaginó que Michelle se enamoraría del ciclista.

“No tuve la oportunidad de hablar con ella, pero me dijeron que estaba feliz, que vio el primer capítulo y estaba muy contenta de ser interpretada, además que es bellísima. Tiene porte de reina, es una mujer muy bella y muy hermosa”, aseguró.

Rigo conoció a la hija de Nidia en Urrao en 2009, donde el padre de Michelle, un empresario local y dueño de una empresa de helados que patrocinó a 'Rigo' al principio de su carrera, facilitó el encuentro.

Después de dos años, formalizaron su relación y, con el tiempo, nació su hija Carlota, convirtiéndose en el pilar de sus vidas. Michelle y Rigo se han consolidado como una de las parejas más estables en Colombia, respaldándose mutuamente en sus carreras.