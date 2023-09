Para mantener su figura, Cory se ejercita casi todos los días en el gimnasio, fortaleciendo sus brazos, piernas, pecho y abdominales. Su transformación no solo ha cambiado su apariencia física, sino que también ha aumentado su popularidad en las redes sociales. Actualmente, cuenta con más de 94 mil seguidores en Instagram, donde suele compartir fotografías luciendo atuendos y accesorios llamativos de marcas famosas como Balenciaga, Dolce & Gabbana, Chanel y Louis Vuitton.

En un documental publicado por el canal Truly de YouTube, Cory expresó: “La gente me dice que no necesito otra cirugía, pero no me importa”. A pesar de las críticas que recibe por su apariencia, Cory se mantiene firme en su decisión y afirma que no le afecta ni le molesta en lo más mínimo. Su historia demuestra cómo la cirugía plástica y la autenticidad en las redes sociales pueden influir en la percepción de la belleza y la identidad personal en la era digital.