La cantante colombiana Goyo, exvocalista de ChocQuibTown, emitió un comunicado en el que se refirió a la polémica que generó su presentación en los Premios Nuestra Tierra, donde utilizó un gato como parte de su espectáculo.

La artista explicó que el felino, llamado Mati, estaba acostumbrado a la música y que no sufrió ningún maltrato durante el show. Además, dijo que contó con el consentimiento y la presencia de su dueña en el escenario.

Sin embargo, Goyo reconoció que fue un error usar al animal en su show y que entendía el afán por defenderlo. “Tienen toda la razón, no era necesario hacerlo parte del show”, expresó.

Asimismo, la cantante chocoana denunció que recibió insultos y amenazas de personas que aprovecharon la situación para atacarla por su origen racial. “Nada les da derecho de acosarme o amenazarme, a decirme que me ponga grilletes y cadenas, revictimizándome. Lo reafirmo: la ignorancia es inmensa acerca del tema racial”, manifestó.

Goyo también agradeció a quienes entendieron su posición y no juzgaron su intención. “Aunque es difícil no juzgar, se tomaron el tiempo con cariño de preguntar y no se dejaron llevar por la percepción errónea de la situación”, concluyó.