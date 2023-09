Cada vez es más usual que las parejas deseen cumplir algunos ‘fetiches’ o fantasías sexuales para mantener viva la chispa de la pasión. Sin embargo, para estos novios pasó de ser un momento candente y de morbo, a uno muy vergonzoso tras ser descubiertos con los interiores en el piso del baño de un avión.

Esto le pasó a una pareja que decidió mantener relaciones sexuales en un vuelo que cubría la ruta Luton - Ibiza. Motivados por su atracción y la adrenalina, decidieron ingresar juntos al baño del aeronave para pasar un rato a solas. No obstante su hazaña no saldría para nada bien; pues, no solamente todos los pasajeros se dieron cuenta de la situación, sino que además, un video que grabó un curioso se empezó a difundir por redes sociales llegando a varios países.

En el clip se logra ver los momentos previos a la ‘tragedia’. Los demás pasajeros no pudieron abstenerse de carcajearse segundos previos a que un empleado de la aerolínea les abriera la puerta para dejarlos expuestos.

Posterior a esto, los testigos del bochornoso show empezaron a gritar sorprendidos al confirmar las sospechas, “Podemos confirmar que este vuelo de Luton a Ibiza el 8 de septiembre fue interceptado por la policía a su llegada debido al comportamiento de dos pasajeros a bordo”, dijo un funcionario.

En Inglaterra es ilegal tener sexo en un baño al que el público tiene acceso. Y esta misma ley aplica en un avión de nacionalidad inglesa, por lo que los pasajeros descubiertos se enfrentarán a una pena de seis meses en prisión o a una multa de 1000 libras.