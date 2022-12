“Gracias, que pase el siguiente”: así supera Aída Victoria a sus ex

Precisamente, la “rapidez”, como dicen algunos internautas, de la creadora de contenidos al momento de superar a sus ex ha desatado un sinfín de dudas y cuestionamientos.

Por tal razón, una persona aprovechó una dinámica de Instagram de ‘preguntas y respuestas’, en la que le cuestionó a Aída Victoria sobre Cossio, con quien sostuvo una relación fugaz.

“Cuéntame un chisme que hayas oído sobre mí”, escribió la ‘influencer’, a lo que recibió como respuesta lo siguiente: “Que le estás cangrejeando a Cossio. Lo extrañas porque es tu eterno amor”.

Aída no dudó ni un segundo para responder que no extrañaba a ningún exnovio. “(...) A mí me dicen Ariana Grande..., thank you, next”.