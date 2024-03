Gregorio Pernía y su salida entre lágrimas de 'La Casa de los Famosos'

Gregorio Pernía se ha ganado el cariño de los participantes y televidentes en cada reality que ha participado, así como lo estaba haciendo en La casa de los famosos Estados Unidos. Peroue sintió la necesidad de regresar a su familia. Pernía decidió abandonar el reality y, entre lágrimas, contó q

“Cuando entré yo no pensé que me iba a dar tan duro, sentí que me arrancaron el corazón. (...) Mi vida es muy austera, pero soy multimillonario porque abro la puerta de mi casa y hay una montaña al frente (...) Jamás pensé que sufriera de claustrofobia, fue un impacto grandísimo, entonces soy un hombre libre. (...) Mis seguidores son parte de mi familia y me hacían mucha falta”, contó en su despedida

Un adiós que tuvo momentos de mucho agradecimiento, en especial a quienes lo alentaron a aceptar el reto de estar encerrado y vigilado, pues no quiso decepcionarlos, y a todos sus compañeros por los aprendizajes que tuvo en las cuatro semanas.

“‘La casa’, es una casa dura, en donde no recibes un mensaje, donde no tienes comunicación con nadie y en donde no tengo visita conyugal, eso es duro”, agregó el actor.

Recientemente, Pernía habló con People en español sobre sus trabajos después de esta dramática salida, revelando que su mánager lo llamó para negociar la última temporada del inolvidable Titi: “una temporada de 60 capítulos al lado de la princesa Carmen Villalobos”.

‘Sin senos sí hay paraíso’ es una de las historias de ficción más queridas por los colombianos, que cuenta la vida de Catalina Santana en su búsqueda por salir de la pobreza y cumplir los estándares de belleza, así que se involucra en el narcotráfico y la prostitución.

El colombiano regresaría a interpretar a Aurelio Jaramillo alias “Titi”, en compañía de Carmen Villalobos, Catherine Siachoque y Fabián Ríos.

Aunque no se tengan más detalles de la nueva producción de la historia colombiana, se sabe que Pernía estaría en el proceso de una nueva historia para seguir dándole vida al Titi, la leyenda.

Asimismo, confirmó que tiene las puertas abiertas de La casa de los famosos Estados Unidos para participar en las próximas galas, pero él tiene como prioridad disfrutar de su familia hasta las grabaciones.