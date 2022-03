Habrá devolución parcial del dinero de la boletas del show de Christian Nodal

En un comunicado de prensa ratificaron que ellos cumplieron con todos los compromisos adquiridos de orden económico logístico, técnico y administrativo que se requerían para garantizar la presentación del artista, “sin embargo, por circunstancias ajenas a la voluntad de estos, y ligadas al artista, esto no fue posible”.

“Esta vez hubo demasiadas cosas imprevistas, los empresarios cumplieron al 100%, se portaron como unos caballeros y siguieron todas las indicaciones al pie de la letra”, afirmó el Christian Nodal, explicando los contratiempos que no le permitieron llegar al país.

El artista agregó que “las palabras no cambian las cosas, el dinero tampoco; por mi parte no me voy a quedar con el dinero del show, lo voy a devolver completamente y espero que los empresarios busquen una manera de recompensar a mi público colombiano por esto que pasó”.

¿Devolverán el dinero?

Los organizadores de Forajido Tour expresaron que la devolución del dinero de las boletas que soliciten las personas que asistieron el pasado sábado al estadio “se garantizará de conformidad con los parámetros legales establecidos para ello, y cuyo procedimiento de devolución parcial se establecerá en el transcurso de estos días, el cual se realizará a través del mismo medio donde se compró la boletería”.

Finalmente explicaron que las razones por las cuales no se presentó el artista “no son imputables a los organizadores, sin embargo, están haciendo todo lo posible por atender prontamente esta situación y brindar un espectáculo de altura para ustedes”.

Aunque Nodal no estuvo en el show sí estuvieron en tarima Banda MS, Jerry Rivera, Jessi Uribe, John de la Torre, DJ Agudelo 888, Luis Alfonso y DJ Morro, la molestia de los más de 10.000 personas que asistieron, en medio de torrenciales lluvias, fue evidente.

El artista se excusó a través de sus redes sociales y manifestó que no pudo llegar a la ciudad por problemas con sus vuelos.