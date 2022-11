La actriz colombiana Kristina Lilley anunció a través de su perfil de Instagram que el cáncer ha vuelto a tocar a su puerta.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno”, dio a conocer la actriz de 59 años. “Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”.

“Estoy muy bien, estoy muy tranquila, no voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada, simplemente quería contarles”, expresó Lilley por medio de un video.