$!“Noticia de un secuestro” de ‘Gabo’ se estrenará el 12 de agosto en Prime Video

Para Cristina Umaña, ¿Cómo fue realizar el papel de Maruja Pachón?

Es la primera vez que interpreto un personaje de la vida real y que debo contar su historia. Yo quería parecerme a Maruja Pachón lo más que pudiera, viendo todo los videos y el material que encontré de ella, quería ver sus gestos, su tono de voz, porque sentía que sentía que ella tiene un acento rolo muy particular. Cuando nos encontramos con el director y los productores, ellos nos hicieron una invitación a abandonar todo eso, para entrar en el presente y dejarnos conmover por los hechos, por las situaciones, por todo lo que significaba vivir esa experiencia. Maruja ya dirá si se siente identificada o no, pero el trabajo fue hecho con mucho respeto, con mucho amor hacia ella y su historia.

¿Y la construcción del personaje de Diana Turbay interpretado por Majida Issa?

De alguna manera cuando me he acercado a los personajes biográficos que he realizado, ya tengo ciertas cosas que me han funcionado, a las que acudí a ellas cuando me llegó un personaje como Diana Turbay.

Vi muchos videos de ella, hay mucho material de todo lo que hizo, de lo que fue su trabajo. Me acerqué a sus colegas, muchos periodistas accedieron a hablar conmigo de cómo fue la experiencia de trabajar con ella, así como fue su trabajo en el Noticiero Criptón y cómo era su trato con las demás personas, que era muy maternal.

Todo eso me duró cuando hablé con María Carolina, hija de Diana Turbay, me dije: “todo lo que estoy haciendo está mal, porque para qué voy a contar lo que el país ya sabe de Diana. Todo me hizo un click e intenté contar y construir a Diana desde los ojos de su hija, por lo que me liberé del tener que parecerme físicamente a ella para contarla desde los ojos de su hija, lo cual es un acto justo.

Juan Pablo Raba interpreta a Alberto Villamizar, un político convencido en la extradición para combatir el narcotráfico, hasta que secuestran a su esposa...

Lo hablamos mucho con Andrés Wood, y en la serie Alberto es la acción, siendo el elemento que va, vuelve y hace, que no se queda quieto y tiene una misión muy clara. Fue un gran ejercicio de desapego al interpretar a alguien que existió, vas agarrando ciertos elementos del personaje de la vida real, para luego irlo desarmando. En realidad debo hacer una confesión, no soy una persona creyente, ni religiosa, pero yo hablé mucho con Alberto Villamizar, y en las veces que me sentía perdido le preguntaba directamente, y con esa conversación permanente antes de cada escena, fue muy divertida porque en algunos momentos yo había decidido hacer una cosa pero no podía hacerlo, por lo que me dejaba llevar, y lo que quedó (risas).

¿Cómo fue la llegada de Andrés Wood a la dirección de “Noticia de un secuestro”?

Fue una invitación de Rodrigo García. Una invitación bastante abierta, motivándome mucho el hecho de poder trabajar con Rodrigo y trabajar con un texto de Gabriel García Márquez que para mí había sido importante, porque terminas dándote cuenta que son muchos los lazos culturales que nos unen, lo que a veces pareciera que no. Son historias que repercute en mi propia historia de país, en un pasado que tiene que ver con el presente.

¿Cómo fue hacer esta serie para Rodrigo García, basada en un libro de su padre?

‘Gabo’ en su momento habló de hacer una película de “Noticia de un secuestro”, pero finalmente no sucedió. Al momento en que llegaron las plataformas y empezaron hacer historias, no sólo con más recursos y más capítulos, también partiendo de la idea de que lo local es universal, con la idea de hacer la historia en Colombia, en español y con actores colombianos, eso fue lo realmente tentador. Ahí me puse en contacto con Andrés Wood, porque siempre tuve la idea de que lo mejor era una mirada latinoamericana, pero extranjera, sería muy útil, para que pudiera hacer todas las preguntas, así pudiera entenderlo él y lograr explicarlo al mundo, sin dejar de ser una historia fresca de suspenso, aunque no reduzco la historia a un thriller, porque es mucho más trágica.

¿Cómo fue volver a los años noventa y revivir esa época del terror?

*Juan Pablo Raba: En lo personal fue muy doloroso, porque a todos nos tocó, de distintas formas, la violencia. Mi tío murió en la bomba del avión de Avianca y salgo del país por un largo tiempo, y me acuerdo perfectamente de las bombas y las amenazas. Siempre es complejo, pero hacer “Noticia de un secuestro” ha sido terapéutico, porque por fin podemos hablar del conflicto armado desde la voz de las víctimas.

*Cristina Umaña: Coincido con Juan Pablo, pero además, en medio de todo lo doloroso y el descubrimiento que haces de la memoria que tiene tu cuerpo y de todo lo que has vivido, también fue muy divertido volver a los noventa, con los autos, el vestuario, los detalles, con sus peinados.

*Majida Issa: Estábamos en los noventa pero también viviendo un presente, cuando en Colombia se vivían marchas y la Comisión de la Verdad ha hecho su labor. Casi le cambias los nombres, pero los hechos son muy similares a lo que ocurre hoy. Realmente fue muy doloroso.