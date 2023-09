$!Halle Berry se despachó contra Drake por usar una foto suya para promocionar su nueva canción

En respuesta a otra pregunta, la actriz agregó: “Sí, sus representantes se comunicaron con los míos, y mi respuesta fue NO. Me desagradó ver esa imagen mía, cubierta de slime, asociada a su canción. ¡Y aún así, él decidió utilizarla! Ves, eso es una señal de desrespeto. ¡No está bien!”.

E! News reveló que intentó obtener una respuesta de los representantes de Drake acerca de las declaraciones de Halle, pero no recibieron ninguna respuesta.

Mientras tanto, un usuario señaló a Halle que la foto era propiedad de Getty Images y probablemente Drake había obtenido los derechos necesarios, preguntando por qué estaba molesta. A lo que ella respondió: “Porque él me consultó y le dije que NO. ¿Para qué preguntar si de todos modos harás lo que quieras? Eso es lo que me enfureció. No está bien. ¿Comprendes?”

En otra interacción, Halle mencionó que su enojo radica en una cuestión de “principios e integridad”, y expresó su alegría por aquellos que comprenden su posición.

Ante la inquisición de otro usuario sobre el significado detrás de la imagen y la letra de “Slime you”, Halle concordó, preguntando retóricamente “¡Exactamente! ¿Qué quiere decir eso?”.

La canción en cuestión, que presenta la letra “Te estoy cubriendo de slime por tus decisiones infantiles”, será parte del próximo octavo álbum de estudio de Drake, “For All the Dogs”, con lanzamiento previsto para el 22 de septiembre.

Por su parte, SZA también compartió la controversia foto de Halle en su Instagram el día del lanzamiento del sencillo, recibiendo un comentario de Nickelodeon, que expresó su sorpresa con un emoji de una cara con una ceja levantada.

Es importante destacar que Drake ha sido un admirador declarado de Halle desde hace tiempo, y parecía que el sentimiento era recíproco, con referencias cruzadas en canciones y publicaciones en redes sociales a lo largo de los años. Incluso, Halle había compartido anteriormente su agradecimiento hacia Drake en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, y en Instagram, donde publicó una foto con una camiseta que llevaba letras de una canción de Drake, subtitulándola con un verso de la misma. Además, había mencionado una promesa de Drake de regalarle una chaqueta con una imagen de ella en su papel de Chica Bond en la película “Die Another Day” de 2002.