Gerly Hassam Gómez Parra, conocido como Hassam, es uno de los humoristas más reconocidos del país: acaba de estrenar un stand up comedy en Prime Video titulado ‘Hassam: ¿por qué a mí?’, en él, más que hacer reír con chistes vanos, cuenta situaciones tan difíciles como un cáncer contra el que aún lucha.

Otro de los momentos difíciles en la vida del comediante ha sido su separación de Tatiana Orozco, de la cual se supo hace algunos meses y sobre la que ahora Hassam expone los motivos.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el bogotano contó la situación sentimental por la que atraviesa y comenzó: “Tatiana y yo, después de 18 años de convivencia, hemos decidido dar por terminada la relación en un común acuerdo de no jodernos más la vida, pero sin buscar culpables y sin pretender generar lástima o ese tipo de cosas”.

Hassam agradeció la comprensión, “sensatez y respeto” para su situación y confesó que no ha sido para nada fácil y continuó con sus declaraciones.

“Tengo que contarles que Tatiana pues ya no está conmigo y con las niñas porque, pues, se mamó, se aburrió, se vio en una situación harta provocada por mí: hubo problemas de infidelidad, la maltraté, fui grosero y pues esto no lo tiene por qué tolerar ella”, añadió.

Luego de reafirmar que la separación no ha sido un proceso fácil y que ha tratado, “con la ayuda de Dios”, de salir adelante”, agregó: “Tata y yo no estamos juntos, estamos tratando de llevar la situación bien por mis hijas, por nosotros mismos, pero no queremos y no podemos permitir que personas ajenas a la situación emitan juicios, ofendan, quieran agrandar el chisme... a mí me escribe gente, ay, cómo así que se separó, lo tenía en un pedestal... me importa un carajo si me tenía en un pedestal porque estaba casado. O sea, primero, no endiosen a las personas que trabajamos en los medios, porque somos iguales o peor de defectuosos; Tatiana no es una mujer de medios, yo sí he tenido que soportar y yo sí soporto un poco más, soy muy fuerte”.

Hassam siempre se ha mostrado agradecido por el apoyo de su expareja en los momentos más difíciles de su vida, como la muerte de su madre y la lucha que el humorista libra contra el cáncer.