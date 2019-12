Un viernes que coincida con el día trece de cualquier mes es considerado por varias culturas como un día de mala suerte.

Esta creencia podría derivarse de un suceso que ocurrió el viernes 13 de octubre de 1307. En esta fecha, los Caballeros Templarios fueron perseguidos por la Santa Inquisición en Francia, bajo la suposición de que se reunían a hacer celebraciones paganas, practicar herejía y tener actividad homosexual.

Los Templarios fueron asesinados y quemados en la hoguera. Algunos de ellos lograron escapar y se llevaron consigo diferentes secretos que se cree le dan fundamento a sociedades secretas como los Masones y los Rosacruces.

El número trece también es considerado de mal augurio por otros motivos que han marcado la historia de la humanidad. En la Última Cena por ejemplo, participaron trece comensales. El capítulo 13 del Apocalipsis habla del anticristo y la bestia. Además, el mismo número hace referencia a uno de los ángeles de la muerte.

Esta fecha también es relacionada con un posible suceso que pondría en riesgo la vida en la Tierra. Se cree que un viernes 13 de 2029, el asteroide 99942 Apophis podría pasar muy cerca del planeta.

No pasar bajo una escalera, no romper un espejo y no cruzarse con un gato negro son algunas de las recomendaciones de los supersticiosos cuando llega un viernes 13 y es que este número ha sido vinculado con cosas negativas una y otra vez.

En la Biblia, en el capítulo 13 del Apocalipsis se habla del anticristo; Judas, quien traicionó a Jesús, fue el participante número 13 de la última cena. En el Kabbalah y en las leyendas nórdicas hay 13 espíritus malignos y en el Tarot, el Arcano XIII es la carta de la muerte y la desgracia eterna.

Este es el último año, el próximo será el 13 de agosto de 2021.