Dicho esto, a la actriz le preguntaron si perdonaría una infidelidad, ante lo cual, contestó: “No, pero pues, claramente lo estoy diciendo desde una posición muy diferente, pues porque no estoy comprometida en ninguna relación y como mi corazón está bastante tranquilo, pues es muy fácil decir que no perdonaría una infidelidad”.

“Tampoco perdonaría una infidelidad, porque con mis anteriores relaciones he aprendido que lo que se permite, se repite”, concluyó Tejeiro. Quien, de paso, en otra pregunta, respondió qué es lo que busca una relación, ante lo que manifestó que quería a alguien que estuviera trabajando en sus heridas de infancia o recientes y quiera entregar su mejor versión a una pareja.

Asimismo, la actriz confesó que es “súper competitiva y me encanta ponerme metas, muchas metas”. Ello lo dijo en todo jocoso con un posible doble sentido.

Sumado a esto, le preguntaron qué creía que era mejor, si estar soltero o si era mejor tener una pareja. Sobre lo cual, pensando su respuesta, indicó inicialmente: “Depende mucho de lo que uno realmente quiera”.

Y afirmó: “Yo en este momento de mi vida estoy sola y me encanta como estoy ahora. Hace unos meses hubiera dicho ‘ay no, ya quiero un novio’, pero como me encuentro en este momento... me siento muy bien, entonces por ahora digo que qué rico la soltería”.