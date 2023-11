Yo Me Llamo es uno de los programas que atrapa a muchos colombianos frente al televisor. Este reality ha sido muy bien recibido en el país desde su inicio. Cada temporada presenta participantes talentosos con actuaciones fascinantes.

La fase inicial del programa es la preferida por muchas personas. Durante las audiciones, se puede ver de todo. Algunos participantes pueden sentir vergüenza, mientras que otros realmente demuestran su talento.

El panel de jueces en Yo Me Llamo también destaca como uno de los elementos que atrae a muchos televidentes. Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno han conquistado el corazón de la audiencia con su carisma. Aunque cabe destacar que no todos tienen la misma opinión sobre ellos y hay quienes no son tan fanáticos de su estilo.

En el episodio del 27 de noviembre, los jueces se convirtieron en protagonistas al conmoverse al escuchar la trágica historia del hijo de una invitada al programa.

“Yo no puedo perder la oportunidad de contarles algo importante en mi vida. Tengo tres hijos y soy abuela. Mi hijo, a la edad de 19 años, él es actor de cine colombiano, se vino de Cúcuta a estudiar cine. Lo logró, se cumplió su sueño; pero siempre hay un obstáculo. En el 2015, mi hijo lo arrolló un carro y tuvo 90% de muerte cerebral. Mi hijo fue desahuciado médicamente. Y gracias, al amor de una madre, de una familia, mi hijo no lo desconectaron. Y cuando volvió a la vida, uno de los programas que siguió viendo es Yo Me Llamo. Entonces, por eso estoy aquí. Y hoy les digo: los sueños se cumplen. Le digo a estos artistas que están aquí: ¡sí se puede!”, expresó Indira Durán, una mujer oriunda de Cúcuta.

La historia conmovió a la audiencia por completo. Este relato de superación fue tan excepcional que llevó a la 'diva de la televisión' a emocionarse y terminar llorando.

César Escola no titubeó al responder ante la emotiva historia de superación.

“Estamos felices que nos compartan esas historias tan hermosas y sentirlos de la gran familia Caracol a todos esos que han venido con tanta alegría y con tanta pertenencia con el programa. Muchas gracias”, expresó el jurado.

Mientras se secaba las lágrimas, Amparo Grisales también habló al respecto.

“Y que yo Yo Me Llamo les llegue con tanto amor a todas las familias y que sucedan estos milagros tan lindos. ¿Ves? Es muy bonito”, dijo.