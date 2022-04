History presenta las fugas de prisión más impactantes de la historia en la nueva serie

El primer episodio de esta serie que emitirá History en Latinoamérica abre el telón con un personaje experto en escapes de prisión: Joaquín “El Chapo” Guzmán, el capo narcotraficante mexicano que logró escapar de dos cárceles de máxima seguridad. La primera fuga de El Chapo fue en el año 2001, de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, México, donde el jefe del Cartel de Sinaloa logró salir del penal escondido en el interior de un pequeño vagón que recoge la ropa de la lavandería; y la segunda en el 2015, del penal de máxima seguridad en El Altiplano, México, por un túnel de más de 500 metros que fue excavado durante más de seis meses. “’El Chapo’ tenía mucho dinero para repartir y ese dinero hizo que se construyera el túnel. Ese dinero también les permitió usar el posicionamiento GPS para ubicarse en el lugar correcto bajo la presencia para que pudieran entrar justo dentro de su celda. Mucho dinero. Eso es diferente de simplemente hacerlo por tu cuenta desde adentro. No todos los que están tras las rejas pueden dominar esa tecnología”, describe Morgan Freeman sobre este primer caso.

Además de haber estado en prisión en la ficción por su papel en The Shawshank Redemption, donde el personaje de Freeman sin quererlo ayuda a escapar al protagonista de la película, el actor tuvo una breve estadía en prisión en la vida real. Durante su tiempo en la Fuerza Aérea, Freeman y un amigo viajaron a Los Ángeles mientras estaban de licencia. Estaban “haciendo dedo” (autostop) debido cuando fueron detenidos por la policía local que sospechaba que estaban ausentes sin permiso. Freeman tenía su pase, pero su amigo lo había dejado en su habitación. Pasaron cuatro días en la cárcel, a pesar de que a Freeman se le dio la opción de continuar el viaje solo, mientras se verificaban sus historias. Finalmente fueron liberados.

“En la serie veremos principalmente creo lo que no sabíamos antes, que era cómo se hacía. Los detalles de cómo estas personas lograron estos escapes”, explica Freeman. Y agrega: “Les daré el paso a paso los detalles de lo que hicieron de momento a momento casi, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Salir de una prisión de máxima seguridad es probablemente uno de los intentos más audaces que los humanos pueden permitirse. Esta es probablemente una de las cosas más fascinantes de la naturaleza humana que encerramos en las cárceles”.

“En Grandes Escapes tienes una idea de cuán dedicadas, valientes e ingeniosas pueden ser las personas en situaciones desesperadas. Una vez que comienzas a mirar, te involucras. El misterio es si lo harán, si pueden realmente hacer esto. Porque es casi un intento imposible”, cuenta Morgan Freeman, quien fue nominado a un Oscar en 1994 por uno de sus papeles más memorables, el del interno Ellis ‘Red’ Redding en el clásico The Shawshank Redemption (Sueños de Fuga), película que se centra en las hazañas de un grupo de presos dentro de la ficticia Penitenciaría Estatal de Shawshank. “Creo que el mismo hecho de que se atrevieran a intentarlo es el gran atractivo de esta serie. Vamos a estar del lado de la osadía, del esfuerzo heroico, no importa quién ni qué. Si lo vemos, vamos a darle ánimo para que lo logren. Y cada vez que llegas a un punto en el que estén bloqueados, se convertirán en tus héroes. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Porque todos queremos saber que salieron, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo? Así que vamos a quedarnos. Lo sintonizaremos para ver si realmente hicieron esto y cómo”, resalta el actor.

History estrena en el mes de abril la serie de no ficción GRANDES ESCAPES CON MORGAN FREEMAN, presentada por el legendario actor ganador del Oscar Morgan Freeman (Mejor Actor de Reparto: Million Dollar Baby, 2005), que explora algunas de las fugas reales de las prisiones más implacables de la historia que más han cautivado la atención pública.

Producida por James Younger y Geoffrey Sharp Grandes Escapes con Morgan Freeman además presenta la fuga de seis reclusos de la Penitenciaría Estatal de Pittsburgh, conocida como “Los seis de Pittsburgh”; el escape de Stalag, un campo alemán de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial; la huida de prisión de Maze en 1983 en el Condado de Antrim (Irlanda del Norte); la fuga de los internos asesinos Timothy Vail y Timothy Morgan de la prisión de Elmira en Nueva York por un agujero en el techo de hormigón de la celda; y el escape del asesino convicto de Martin Luther King, James Earl Ray, quien huyó por una escalera hecha de tubería de plomería para pasar por encima del muro de la Prisión Estatal de Brushy Mountain, en Tennessee (Estados Unidos).

“Una de las cosas más asombrosas es que en todas estas historias, una vez que comenzamos a hacer la investigación, es aún más sorprendente e increíble. ¡Lo lograron! Eso fue lo que más me sorprendió”, destacó el productor Geoffrey Sharp. Y elogió a Freeman: “Obviamente, cuando estás pensando en un proyecto, no hay nadie más que te gustaría tener presentando una serie de escape de la prisión debido a su tipo de relación icónica con esa famosa película. Así que aporta cierta credibilidad al tema”. Por su parte, James Younger añadió: “Estamos tratando de contar la historia de la manera más dramática. Dejamos algunas cosas desconocidas. Pero realmente no entramos en un análisis de quién tiene razón o quién está equivocado”.