$!ICBF le pone el ojo a influencers por maltrato infantil

Tanta fue la presión en las redes sociales y las críticas que recibieron los dos influencer que salieron a dar unas declaraciones en las que explicaban que en primer lugar ese video era del 2021 y que, además, Carlos que estaba en proceso de cambiar su lado negativo. Su esposa ratificó dicho cambio y justificaron entre los dos la violencia doméstica.

Lea aquí: Belinda afirmó que a veces deja de bañarse hasta tres días

“No quiero justificarme porque el maltrato en ningún sentido tiene justificación, ni hacia una mujer, hombre, animales, nada; por eso no me estoy justificando. Estoy diciendo honestamente lo que pasó, desde ese mismo momento pedí perdón a mi esposa y a mi hija, quienes son mis pilares y lo que más amo en el mundo. Y hoy pido perdón a ustedes, mis amigos y seguidores, no sé qué me pasó ese día, perdón”, dijo Feria.

Ahora que se ha viralizado un video recopilando las pesadas bromas que le hacen a su niña, varias personas pidieron al ICBF que investigue la conducta de estos padres, ya que argumentan que un niño no tiene la capacidad para entender que se trata de un juego lo que sus “graciosos” padres le hacen.