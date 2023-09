Contraer matrimonio es, sin duda, uno de los pasos más significativos que una persona puede decidir tomar en su vida. Usualmente, esta elección surge de la certeza y el profundo amor que se tiene hacia el otro individuo, con la intención de unir sus vidas de forma permanente.

No obstante, un miedo latente que muchos tienen es que su pareja cambie de opinión justo antes del crucial ‘sí’. Esta situación, conocida como ser ‘dejado en el altar’, parece estar ganando terreno en la actualidad, ocurriendo con mayor frecuencia que en tiempos anteriores.

En este contexto, recientemente ha circulado un vídeo que se ha vuelto viral, protagonizado por una pareja que estaba en medio de su ceremonia de matrimonio civil, aparentemente en Colombia. El suceso ha dejado a los usuarios de redes sociales completamente atónitos, especialmente por el giro inesperado que tomó la novia durante el evento.

La novia se toma un respiro justo antes de decir que “sí”

La escena capturada en vídeo muestra el momento crítico en el que el juez encargado de oficiar la unión matrimonial pregunta a los prometidos si están listos para casarse. Cuando le preguntaron a Jorge Enrique, no dudó ni un segundo antes de afirmar con un decidido “Sí, acepto”.

Pero la sorpresa llegó cuando fue el turno de la novia, Karol Johanna, de responder a la misma pregunta. Lo que sucedió a continuación dejó a todos en la sala boquiabiertos: tras unos segundos de silencio palpable, finalmente articuló con una sonrisa nerviosa, “Creo que necesito tomarme un tiempo...”.

La respuesta provocó una ola de asombro entre los presentes, quienes expresaron su sorpresa con susurros incrédulos y gestos de asombro. El vídeo incluso captura a una persona exclamando un sonoro “¿¡Qué!?” en respuesta a la inesperada declaración de la novia.

Aunque el video termina abruptamente y no nos permite ver lo que sucede después, las reacciones online no se hicieron esperar. Los comentarios varían desde expresiones de empatía hacia el novio hasta críticas hacia la novia por su manejo de la situación. Frases como “La cara del niño me representa”, “debía haberlo hablado antes”, “actitud irresponsable”, entre otros, han llenado la sección de comentarios del post viral, mostrando una mezcla de apoyo, sorpresa y desaprobación hacia lo ocurrido.