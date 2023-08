Recientemente, un video que se compartió en redes sociales, y en el que aparece una representación de una mujer neandertal, se viralizó dado que muchos internautas han afirmado que guarda un gran parecido con Shakira, la famosa cantante colombiana.

¿Se parecen?​

El clip fue compartido por el usuario de Instagram @quentin_kohlanta23 y más tarde fue difundido por otras cuentas. En él se puede apreciar un anuncio de una exposición que se encuentra en el Museo-Parque Europeo dedicado a los Dinosaurios y la Prehistoria (Musée-Parc d’Europe consacré aux Dinosaures et à la Préhistoire) en Mèze, Francia.

La imagen del cartel corresponde a la representación de una mujer neandertal que, según los internautas, se parece mucho a Shakira, tanto por su cabello, así como por las facciones de su rostro.

El video de tan sólo unos segundos ha generado controversia y una gran cantidad de comentarios divertidos e hilarantes por parte de los usuarios de redes sociales, quienes no dejan de comparar a la intérprete de ‘Waka Waka’ con la figura prehistórica.

“Se peinan en el mismo lugar”, “Y su pareja era Gerard Piquepiedra” y “Bruta, ciega, sordomuda, cromañón y testaruda...” fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes.

Sin embargo, algunos usuarios señalaron que el insinuar un parecido entre la mujer de la prehistoria y la famosa cantante era una falta de respeto que carecía de gracia.

“Esto es una grosería y una falta de respeto contra una artista internacional de la talla de Shakira. No comparto esto, ni gracia me da”, “¿Soy la única que piensa que Shakira debería demandar a quien hizo esto por usar su imagen? A mí me parece una falta de respeto”, dijeron otros usuarios.