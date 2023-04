Seguidamente, recordó que “lo único que dejó ese afán de que otros me aprobaran fue la sensación de dejar de ser yo, solo para ser lo que otros querían que fuese”. Y con la frase que dice “una vez que te alejas de ti, no es fácil volver a encontrarte” se refirió al momento que le está tocando afrontar en su vida, pues, como bien se ha sabido, al cantante se le ha hecho complicado.

Este tuit dejó también bastantes reacciones entre las cuales se destacan las siguientes:

“2023 y las personas aún no entienden lo que es la felicidad. Siéntete pleno, ríe y goza, analízate y ayúdate a aceptar lo que realmente te hace feliz. Vivamos la vida como mejor nos guste. Seamos felices con quien el corazón explote, sanen, amen y déjense amar”, “niño bonito primero usted, segundo usted y tercero usted. Después de que usted mismo se quiera, se valore y se acepte tal cual es, los demás, también, lo harán”, “siempre es posible..., te lo digo yo, que la viví. Nunca es más oculta la noche que cuando va amanecer”.

Otros internautas se fueron encima del artista con comentarios como “aburre”, “se vuelve harto con su filosofía emocional eterna”, “anda con Aída, pero sigue tirándole pullas a la otra (Lina Tejeiro)”, entre otros.

Lo que sí es cierto es que independientemente de que el tuit fuese una indirecta para Lina Tejeiro, Andy Rivera cuenta con más de una canción que está dedicada a su eterno amor, la actriz, como la que lanzó en el mes de septiembre de 2022 titulada ‘Te Perdí’

“Ya no hay dolor, pensé convencido. Hoy sé que solo era un pretexto para no aceptar que la había perdido. Si ya me olvidó, ¿por qué no la olvido? (...) Sigo pensando en lo que hubiera sido. (...) Dejé ir lo que más quería”, cantó Andy Rivera en la que sería la indirecta para Lina Tejeiro.