En la ceremonia se encontraron varios de la novela RBD, amigos cercanos de la actriz mexicana. Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez asistieron a la celebración y publicaron varias fotos del tan esperado reencuentro que sin duda llenó de mucha emoción a todos los fanáticos en redes sociales.

Perroni publicó una foto en redes sociales junto a su esposo, en el que luce su vestido de novia y un velo largo.

"We did it! Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos...rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló", escribió la actriz en su cuenta.