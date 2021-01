Invincible, de Robert Kirkman se estrena el 26 de marzo

Sobre Invincible

Del creador de The Walking Dead, Robert Kirkman, y basada en el comic de Skybound/Image del mismo nombre hecho por Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottley, Invincible es una serie animada para adultos de super héroes, que gira en torno al adolescente de 17 años, Mark Grayson (Steven Yeun), quien es como cualquier otra persona de su edad — excepto porque su padre es el súper héroe más poderoso del planeta, Omni-Man (J.K. Simmons). Pero mientras Mark desarrolla super poderes propios, descubre que el legado de su padre no es tan heroico como parece.

Invincible también contará con las actuaciones de Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Mae Whitman (Good Girls), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble), Max Burkholder (Imaginary Order) y muchos más.

Invincible es producida por Skybound y Kirkman, Simon Racioppa, David Alpert (The Walking Dead, Fear the Walking Dead), Catherine Winder (The Angry Birds Movie, Star Wars: The Clone Wars) son los productores ejecutivos, con el supervisión de dirección Jeff Allen (Avengers Assemble, Ultimate Spider-Man), y Linda Lamontagne como la directora de reparto. Invincible, la segunda serie de comics más duradera de Kirkman, concluyó en febrero del 2018, después de una duración de 15 años.